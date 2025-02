Nel quartiere di San Benedetto a Cagliari è di nuovo forte la preoccupazione per i furti nei locali commerciali. Dopo quanto avvenuto già nei mesi scorsi, con una "spaccata" in un bar all'angolo tra via Rossini e via Corelli, nelle ultime settimane la zona presa di mira è quella tra via Cavaro e via Machiavelli, dove in precedenza si era segnalato un raid alla pasticceria Pasteur. Una serie che si è intensificata nella seconda parte di gennaio e che è proseguita anche negli ultimi giorni.

Lo scorso 17 gennaio il primo episodio della nuova lunga serie: i ladri, poco prima delle 22, hanno fatto irruzione all'interno del centro "Ginkgo Beauty", in via Machiavelli. «Hanno spaccato la porta, sono entrati in un piccolo pertugio dentro e hanno rubato un fondo cassa di 70 euro», segnala Rita Cruccas, la titolare. «Non hanno fatto altri danni al negozio, è successo in un momento in cui oltretutto c'erano ancora altri locali aperti nella strada». Poche ore dopo un altro furto, da un parrucchiere in via Cavaro: molto spesso la tecnica utilizzata è stata la stessa.

La serie di furti a San Benedetto è poi proseguita nei giorni seguenti, sia in altri centri estetici e parrucchieri ma anche in altri locali, fra cui un autolavaggio in via Tommaseo e un furto all'interno di un'auto in via Machiavelli. Fra gli ultimi, un'altra irruzione all'interno di un centro estetico: «Giovedì scorso, di notte», il racconto di Angelica Telunts, titolare di Likanails in via Tommaseo. «Hanno aperto la serranda, rotto il vetro e rubato soldi dalla cassa. Ce ne siamo accorti soltanto la mattina dopo».

L'escalation ha portato gli esercenti di San Benedetto, così come diversi residenti del quartiere, a unirsi in un Comitato spontaneo che ha avvisato della lunga serie di furti il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, e il prefetto Giuseppe Castaldo. «Siamo molto preoccupati e spaventati», l'allarme del comitato, che chiede un intervento concreto da parte delle forze dell'ordine. «Presentate regolari denunce, i ladri continuano tranquillamente ad agire indisturbati. Sembra vengano commessi da ladri improvvisati, che utilizzano metodi rudimentali e obsoleti. E nelle strade, peraltro quasi tutte con il manto stradale dissestato, non c'è un'illuminazione adeguata». Quella del comitato è una richiesta d'aiuto, «nella speranza che prendano a cuore questa emergenza che coinvolge migliaia di cittadini».

