Lunedì di Pasquetta con pesantissimi disagi all’aeroporto di Elmas a causa di una fitta coltre di nebbia che ha avvolto lo scalo.

I primi voli in arrivo della giornata (da Torino, Milano Malpensa, Pescara, Bergamo e Pisa) sono stati dirottati su Alghero. Quelli successivi stanno registrando ritardi importanti.

Impossibile anche decollare: sono partiti aerei fino alle 8,55, per tutti i successivi sono slittati di almeno tre ore. La sala partenze del Mario Mameli è stipata di passeggeri che attendono di capire quale sarà il loro destino.

Inevitabilmente il problema di questa mattina avrà ripercussioni su tutta la giornata, non solo su Cagliari ma anche su tutti gli aeroporti collegati, con un effetto a catena che rovinerà la Pasquetta a centinaia di viaggiatori.

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