Sarà l’autopsia a chiarire cosa è realmente accaduto mercoledì all’ospedale Businco di Cagliari, quando Virginia Lara è morta mentre veniva sottoposta a una tac.

È stata la direzione sanitaria della struttura a chiedere ulteriori approfondimenti per fare luce sull’episodio. La perizia necroscopica, in un primo momento fissata per la giornata di ieri ma poi rinviata, dovrebbe essere eseguita stamattina, o al più tardi nel pomeriggio.

La donna, 40 anni, originaria di Tertenia ma trapiantata a Ulassai, era affetta da patologie e due giorni fa è stata sottoposta ad accertamenti con esami strumentali. Il dramma si è consumato in pochi minuti. Proprio durante gli accertamenti diagnostici, la paziente sarebbe stata colta da un arresto cardiocircolatorio che ne ha causato il decesso.

Roberto Secci

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