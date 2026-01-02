È stato arrestato e trasferito in carcere un uomo di 34 anni, residente a Cagliari, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari – sezione Gip.

L’arresto è stato eseguito nella serata di ieri dai carabinieri di Stampace.

Il provvedimento trae origine da una querela presentata nei primi giorni di dicembre da una familiare convivente, che aveva denunciato una situazione di grave disagio domestico.

Secondo quanto emerso nella fase preliminare delle indagini, la vittima sarebbe stata sottoposta a ripetute vessazioni, tra offese, minacce e aggressioni anche fisiche, tali da costringerla ad abbandonare la casa e a trovare rifugio da conoscenti.

A seguito della denuncia, è stata immediatamente attivata la procedura prevista dal cosiddetto “Codice Rosso”, con l’avvio tempestivo delle indagini da parte dell’Arma.

Gli accertamenti condotti dai militari hanno consentito di ricostruire un quadro indiziario ritenuto sufficientemente grave dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare in carcere.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata