Quando l'ufficiale giudiziario si è presentato, era legato a un termosifone con in mano liquido infiammabile e accendino: momenti di tensione stamattina in via De Gioannis a Cagliari per l'esecuzione di uno sfratto per morosità. Alla fine sono stati gli agenti della Squadra volante, coordinati sul posto dal dirigente Massimo Imbimbo, a convincere l’uomo a non fare sciocchezze, evitando un finale tragico. Lo sfratto è stato per ora rinviato.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’uomo non pagava l’affitto da diversi mesi. È stata così avviata la procedura per lo sfratto per morosità. Sembra che l’affittuario avesse problemi economici a causa della situazione molto precaria del suo lavoro. Sapeva che oggi ci sarebbe stata la visita dell’ufficiale giudiziario e ha deciso di incatenarsi e minacciare di togliersi la vita. La diplomazia dei poliziotti e del dirigente Imbimbo sono serviti a trovare una soluzione momentanea.

Sul posto anche un’ambulanza del 118: i soccorritori hanno così verificato le condizioni dell’uomo senza la necessità di un trasporto in ambulanza.

