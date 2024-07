Oltre trecento persone per l’ultimo commosso saluto a Giovanni Fanni, il commercialista di 47 anni scomparso sabato dopo il tragico incidente avvenuto venerdì sera tra viale Poetto e via Campioni d’Italia, dove è stato investito da uno scooter elettrico mentre attraversava la strada assieme alla sua famiglia.

Poco dopo le 15 il feretro ha fatto il suo ingresso nella parrocchia di San Lucifero, che si è immediatamente riempita tanto che alcune decine di persone hanno preferito rimanere fuori.

«Giovanni continuerà a vivere non solo in tutte le persone a cui ha donato gli organi, ma anche in tutti quelli con cui ha condiviso l’amore. Nulla di questo andrà perduto», il messaggio del parroco don Pierpaolo Piras.

