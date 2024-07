Giovanni Fanni, commercialista cagliaritano di 47 anni, non ce l’ha fatta: troppo grave il trauma cranico riportato nell’incidente di ieri notte tra viale Poetto e viale Campioni d’Italia. L’uomo é stato investito, da uno scooter elettrico, insieme alla famiglia (la moglie e i due figli gemelli di sei anni) mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Le condizioni di Fanni sono apparse subito gravissime. Accompagnato in ospedale dal 118 é entrato in coma: i medici del Brotzu hanno fatto il possibile per salvargli la vita. A fine mattinata la notizia della sua morte. Uno dei gemelli, il maschietto, é stato portato in ambulanza anche lui al Brotzu: é fuori pericolo nel reparto di chirurgia pediatrica. Illese ma sotto choc la moglie dell’uomo e l’altra figlia. Sono state prese sotto le cure del personale del 118 e sono rimaste in ambulanza per diverso tempo.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Cagliari. Il conducente dello scooter elettrico (diretto dal Poetto verso Cagliari) ha travolto la famiglia che stava attraversando sulle strisce pedonali, diretta a casa dopo un’uscita serale. Il giovane che era alla guida del ciclomotore é rimasto in stato di choc ad assistere ai soccorsi. Ora verrà indagato per omicidio stradale. Sotto sequestro lo scooter.

