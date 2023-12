La lite finisce con una bottigliata in faccia e un ferito che scappa, come tutti i protagonisti, prima dell'arrivo dei carabinieri. Ancora un episodio di violenza nel quartiere della Marina a Cagliari.

La chiamata al 112 è arrivata intorno all'una. Segnalava una rissa in via Baylle. Tre le pattuglie dei carabinieri inviate poco dopo sul posto. All'arrivo dei militari, però, nella strada del quartiere portuale non c'era più nemmeno il ferito.

Il giovane, di una regione del meridione d'Italia, è stato intercettato vicino al Consiglio regionale: ferito al volto da una bottigliata, stando alle prima informazioni avrebbe rifiutato le cure del 118 e in un primo momento anche di fornire le generalità ai carabinieri. E non avrebbe rivelato nulla sulle regioni dell'aggressione o sull'identità dei responsabili.

Un'altra rissa era scoppiata tre notti fa davanti alla chiesa di Sant'Eulalia. In quel caso le botte sono volate tra due gruppi di stranieri, che sono scomparsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, chiamate dai residenti.

