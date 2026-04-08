Per la giornata di venerdì 10 aprile 2026 a Cagliari, dalle 14.30 alle 21.30, è in programma un’interruzione da parte del gestore dell’energia elettrica che interesserà la zona di via Cornalias dove è presente anche il potabilizzatore di San Michele. I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano per evitare disservizi nell’erogazione idrica: saranno attivate fonti alternative di alimentazione elettrica per consentire in parte la produzione di acqua potabile, e in contemporanea saranno effettuate delle manovre nell’acquedotto per sfruttare l’acqua prodotta dall’altro grande potabilizzatore dell’area metropolitana, Simbirizzi, che garantirà un’ulteriore integrazione.

L’erogazione all’utenza dei centri serviti dall’impianto di San Michele (la parte occidentale della città di Cagliari e i Comuni di Elmas, Monserrato e Selargius) sarà garantita anche dalle scorte opportunamente accumulate nei rispettivi serbatoi. In funzione dei consumi e dei tempi di riavvio dell’energia elettrica dalla rete principale, in serata potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni soprattutto nelle zone più alte degli abitati e nei piani superiori dei palazzi. Il servizio riprenderà a pieno regime alla riattivazione dell’impianto.

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