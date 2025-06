Chi passa abitualmente in viale Bonaria e in via Della Stazione Vecchia dovrà armarsi – ancora – di pazienza: da giovedì 12 giugno e fino al prossimo 12 luglio la viabilità nella zona subirà altre modifiche per i lavori della Metro.

L’ordinanza del Comune prevede restringimenti di carreggiata, divieti di sosta e limiti di velocità ridotti per tutta la durata dell’intervento.

In viale Bonaria, all’intersezione con viale Cimitero, sarà realizzato un restringimento della carreggiata, con una sola corsia residua aperta al traffico, larga 3,50 metri. Contestualmente, sarà istituito un limite di velocità di 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso. L’accesso alla corsia riservata al trasporto pubblico locale (tpl) sarà provvisoriamente chiuso.

In via Della Stazione Vecchia, all’incrocio con viale Bonaria, sarà obbligatorio svoltare a destra, a eccezione di bus e taxi, che potranno proseguire nel percorso previsto.

Nessun divieto, invece, per i pedoni che potranno transitare in sicurezza lungo le aree interessate dagli interventi. Inoltre è garantita un’adeguata segnaletica dei percorsi alternativi, per agevolare la circolazione e minimizzare i disagi.

(Unioneonline/Fr.Me.)

