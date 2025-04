Conclusi i lavori di riqualificazione della rete idrica in via Oristano a Cagliari, che permettono la riapertura della strada. Dopo alcune settimane di intervento, è stata completata l’attività e con essa la chiusura al transito e alla sosta: via i divieti, i cartelli e le recinzioni, con la restituzione della zona. Si tratta del maxi cantiere di Abbanoa, che andrà avanti fino a giugno nel quartiere di Villanova.

In contemporanea, scatta l’intervento nella parte alta di via Iglesias, già chiusa dalla giornata di ieri con il divieto di sosta (continuo) e l’impossibilità di percorrere la strada, bloccata all’altezza di un garage privato. In via Oristano i lavori hanno visto un piccolo slittamento legato alla fornitura di calcestruzzo per il ripristino. La ditta incaricata, in un'opera di Abbanoa, metterà poi le piastre metalliche per consentire il transito dei veicoli mentre il cemento finirà di asciugare.

Il nuovo intervento di Abbanoa per la riqualificazione della rete idrica, in via Iglesias (foto Spignesi)

Con la riapertura di via Oristano, di conseguenza, ripristinato anche il senso unico nel tratto finale di via Abba, che era stato momentaneamente inserito a doppio senso di circolazione per entrare in via Einaudi da via Sonnino. La riqualificazione è cominciata a febbraio da via Einaudi, poi è proseguita tra via Orlando e via Abba prima di spostarsi in via Oristano. Saranno tre i blocchi in via Iglesias (tratto da via Eleonora d'Arborea a via Garibaldi, da vico San Lucifero a via Eleonora d'Arborea e da via Oristano a vico San Lucifero), che concluderanno la prima parte dell'intervento. Poi, al termine delle lezioni nelle scuole, la seconda parte in via Ozieri, via Macomer e via Tempio.

Il cantiere in via Oristano e, sulla destra, quello in piazza Gramsci per il potenziamento della rete elettrica (foto Spignesi)

I disagi, tuttavia, non sono ancora del tutto finiti per gli automobilisti che transitano nella zona. A pochi metri di distanza da via Oristano, in piazza Gramsci, da alcuni giorni è attivo un ulteriore cantiere – questa volta di E-Distribuzione – per il potenzialmento della rete elettrica. I lavori si sono spostati dopo aver toccato via Grazia Deledda e via Sonnino, dovrebbero concludersi in pochi giorni.

© Riproduzione riservata