A Villanova si temeva il caos, ma la preoccupazione è rientrata nel giro di poche ore. I lavori per la nuova rete idrica, che interesseranno il quartiere fino a giugno, seguiranno un piano ben preciso: nessun blocco totale, ma un cantiere a step per limitare al massimo i disagi.

La rassicurazione è arrivata direttamente da Abbanoa, che ha garantito una gestione scaglionata degli interventi, in accordo con il Comune di Cagliari.

Le strade coinvolte saranno otto, tra il distretto Sonnino e il distretto San Vincenzo Medio, ma i lavori procederanno tratto per tratto. Si parte da via Einaudi, tra via Orlando e via Alghero, per circa due settimane. Poi toccherà a via Orlando, via Abba, via Oristano e via Iglesias. Per via Ozieri, via Macomer e via Tempio, invece, si aspetterà giugno, evitando così interferenze con il traffico scolastico.

L’accesso alle autorimesse sarà garantito, tranne nei momenti strettamente necessari agli scavi. Un dettaglio non da poco per i residenti e i commercianti, che nei giorni hanno espresso forti preoccupazioni. Villanova è un quartiere vivo, pieno di negozi, locali e uffici, e un cantiere mal gestito avrebbe potuto trasformarsi in un incubo.

L’intervento porterà alla sostituzione di 1,2 chilometri di tubature, tra condotte principali e allacciamenti alle utenze. Il costo dell’operazione è di 1,3 milioni di euro, finanziati con fondi europei per il miglioramento delle infrastrutture idriche. Niente più allarmi, quindi. I lavori ci saranno, ma senza paralizzare un pezzo di città.

