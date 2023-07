La ripresa dei lavori in via Roma, dopo un mese di stop, era prevista per oggi. Ma i cittadini di Cagliari che aspettavano di vedere da subito le ruspe in azione sono rimasti delusi: ancora nessun mezzo operativo nella giornata di oggi, con tanti abitanti a credere in un nuovo contrattempo.

A chiarire lo stallo il sindaco Paolo Truzzu: «A giorni rivedremo gli operai con i mezzi: riaprire un cantiere non è come schiacciare un interruttore, presume tutta una serie di attività».

Dunque le operazioni, di fatto, sarebbero già iniziate. Semplicemente si troverebbero in una fase preliminare al ritorno in via Roma: «Presume», continua il primo cittadino, «il ritorno dei mezzi e la riorganizzazione da parte dell’azienda che ha l’appalto, perché aveva sicuramente i lavoratori impegnati da altre parti: credo che a breve li rivedremo operativamente al lavoro».

