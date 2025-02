Chiudono temporaneamente al traffico cinque strade nel quartiere di Villanova a Cagliari, per lavori di riqualificazione della rete idrica portati avanti da Abbanoa. Si tratta di via Einaudi, via Orlando, via Abba, via Oristano e via Iglesias, che da lunedì 3 febbraio a lunedì 16 giugno vedranno il divieto di transito dalle 9 alle 17 e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati con validità 0-24.

L'impresa incaricata dei lavori deve operare per tratti di strada. Il transito nella zona interessata rimarrà comunque consentito per polizia, ambulanze, mezzi di soccorso e vigili del fuoco.

Sarà sempre garantita la viabilità alternativa e saranno sempre garantiti i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni.

