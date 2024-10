Quattro strade di Cagliari senza elettricità per buona parte della giornata di martedì 15 ottobre.

Lo comunica il Comune, annunciando, dalle 9 alle 16, una serie di interventi alla rete.

«Per poter consentire agli operatori di effettuare alcuni lavori di manutenzione sugli impianti, e-distribuzione interromperà temporaneamente l'erogazione dell'energia elettrica in alcune vie di Cagliari nella giornata di martedì 15 ottobre 2024 dalle 9 alle 16. Questo il dettaglio delle vie interessate (con relativi numeri civici):

Via Dei Salinieri 3, 7, 23, da 2 a 4, da 8 a 10, da 14 a 24;

Via Freud da 1 a 3, da 2 a 8;

Viale La Palma sn 1

Viale La Palma sn 2

Via Darwin.

«Durante i lavori – continua la nota del municipio - l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto e-distribuzione invita a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori».

«Per informazioni – conclude la nota - sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata