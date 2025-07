La conferma del ritrovamento di Valentina Greco, la 42enne di Cagliari che dallo scorso 9 luglio non aveva più dato notizie di sè e sembrava scomparsa a Tunisi, arriva anche dalla famiglia: la donna è viva e sta bene.

Lo dice la madre Roberta Murru: «Sono felicissima ci ho appena parlato. La gendarmeria l'ha trovata in casa, era priva di sensi: è stata portata subito in ospedale. Ci siamo sentite: non so altro, so solo che sta bene. Non poteva aver lasciato i gatti a casa da soli, lo sentivo. Era un particolare fondamentale».

Ora la donna si sta preparando per raggiungere la figlia: «Stiamo preparando tutto per andare subito da lei».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata