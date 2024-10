Circa duecento manifestanti si sono riversati per le strade di Cagliari per contestare la parte del Ddl sicurezza che riguarda le proteste e le manifestazioni di piazza. Cartelli e striscioni per la libertà di parola e di corteo. Ma anche bandiere e cori per la Palestina con un manifestante che ha marciato mostrando un cartello con la foto di Yahya Ibrahim Hassan Sinwar, il capo di Hamas ucciso tre giorni fa nel corso di un bombardamento israeliano. A cooredo la scritta: «Terrorista è Israele».

È la prima manifestazione di piazza dopo le tensioni del corteo negato lo scorso 5 ottobre sempre nel capoluogo sardo: i partecipanti erano riusciti comunque a sfilare nonostante il divieto imposto dalla Questura contro il quale la rete studentesca ha depositato un ricorso al prefetto. Nessuno stop invece alla marcia di oggi partita regolarmente intorno alle 17 da via Sant'Alenixedda, accanto al Teatro Lirico.

In testa al corteo un gruppo di giovani con uno striscione nelle mani. Il messaggio: «La vostra repressione non ci fermerà, gherraus impari», (combattiamo insieme).

Il primo coro ha fatto riferimento proprio alle tensioni di due settimane fa: «Il 5 ottobre ce lo ha insegnato, forzare un blocco non è reato». La manifestazione è promossa dall'Assemblea sarda contro il Ddl 1660. «Con questa “legge-manganello” il governo Meloni vuole “regolare i conti” con tutte le realtà ed esperienze di lotta in corso - si legge in un comunicato - e creare gli strumenti giuridici necessari per stroncare sul nascere i futuri, inevitabili conflitti sociali. La volontà di guerra sul fronte esterno richiede sul fronte interno un contesto sociale pacificato, e a questo lavorano tutti gli apparati dello Stato».

Il corteo ha sfilato per le strade del centro. Meta finale piazza Yenne.

