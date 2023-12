Un altro pedone investito a Cagliari, a poche ore dall’incidente di via Santa Maria Chiara, a Pirri (QUI LA NOTIZIA). Stavolta è successo all’incrocio tra via Sant’Alenixedda e via Bacaredda.

Un uomo è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Immediati i soccorsi, il pedone non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto il 118 e la polizia locale per i rilievi.

