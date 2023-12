È stata travolta da un’auto, forse mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Poi il veicolo è sparito nel nulla. Una donna, infermiera di 43 anni, si trova ricoverata al Brotzu: è gravissima.

È successo a Pirri, in via Santa Maria Chiara (all’altezza dell’incrocio con via Calamattia), intorno alle 7 di questa mattina. La donna era uscita di casa, come ogni giorno, per entrare in turno all’ospedale. Poi lo schianto. È stata trovata a terra vicino alle strisce pedonali, e le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate.

Ora le forze dell’ordine cercano l’auto-pirata: in queste ore sono al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero consentire di ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare il veicolo.

