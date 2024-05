Incidente tra un bus del CTM e un monopattino questa mattina in via Santa Maria Chiara, a Cagliari, all'incrocio con via dei Tigli.

La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale e il bilancio è di un giovane, che viaggiava sul mezzo elettrico, che nella caduta ha riportato per fortuna solo un grosso spavento e qualche escoriazione, ma non conseguenze fisiche gravi.

Sul posto comunque un'ambulanza del 118. Pesanti le ripercussioni sul traffico in direzione via Cadello.

© Riproduzione riservata