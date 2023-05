Ieri, alle 14, ha appiccato un incendio bruciando i rifiuti raccolti in un contenitore in metallo di via Dante, a Cagliari. Fiamme spente quasi immediatamente grazie al tempestivo intervento dei dipendenti della vicina Despar, che con dei secchi d’acqua sono riusciti a spegnere subito il rogo, evitando che si estendesse alle auto vicine.

Un uomo di 58 anni del capoluogo è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri.

I militari infatti, giunti sul posto, sono subito riusciti a rintracciare l’autore dell’attentato incendiario: era poco lontano e stava svitando i cappucci delle valvole degli pneumatici di alcune auto in sosta.

Lo hanno fermato e hanno trovato l’accendino usato per appiccare il fuoco. Qualche giorno fa lo stesso uomo aveva invece incendiato un'auto parcheggiata.

(Unioneonline/L)

