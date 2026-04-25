«Contro tutte le guerre, anche quelle attuali». Cagliari scende in piazza per la Festa della Liberazione, con un corteo di tremila partecipanti che da piazza Garibaldi si è mosso sino a piazza del Carmine, accompagnato dai cori per la Resistenza e l'antifascismo.

Il corteo del 25 aprile a Cagliari. ANSA/FABRIZIO FOIS

In mezzo, il momento più silenzioso di ricordo nel parco delle Rimembranze, con la deposizione di due corone in omaggio ai Caduti.

Tra le istituzioni, presente il sindaco Massimo Zedda, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca.

«Parlare oggi di Liberazione, dopo 81 anni, è purtroppo ancora attuale», ha detto il presidente Comandini, «credevamo di aver costruito un mondo di pace dopo gli anni bui della prima e seconda guerra mondiale. Invece, a poca distanza da Cagliari si sganciano bombe contro popoli inermi per conquistare qualche chilometro di terra. Fa bene la Sardegna a ricordare la Festa del 25 aprile. Quei valori sono ancora forti, è giusto ricordarli ogni giorno perché quei momenti bui non si ripetano. Guerra a nazifascismo sono ripudiati dalle nostre menti e dai nostri cuori».

Nel corso della manifestazione un gruppo di giovani dell'associazione di promozione sociale Memoratu ha portato in piazza due grandi block notes su piedistalli sui quali le persone hanno potuto scrivere una frese sul significato di "Resistenza” oggi.

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