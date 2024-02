Novità in arrivo a Cagliari per il parco di Monte Claro dove presto nascerà una pista ciclopedonale. Collegherà la zona di San Benedetto-Fonsarda con il versante di Is Mirrionis e il percorso partirà da via Romagna per arrivare sino a via Cadello. I lavori sono appena iniziati e comprendono anche il restyling dei parcheggi della biblioteca Lussu.

L'intervento, progettato della Città metropolitana di Cagliari nell'ambito del Piano urbano integrato, avrà un costo di 356mila euro ed è finanziato con fondi Pnrr. La lunghezza sarà di circa 900 metri e consentirà in qualche modo di avvicinare il parco a diversi quartieri. Come spiega il direttore generale dell’ente Stefano Mameli «l'intervento si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione dell'intero compendio di Monte Claro, finalizzato a rendere questo importante polmone verde della città un punto di riferimento per le attività ricreative, sportive e culturali a disposizione di tutti i cittadini».

La pista sarà accessibile a pedoni, ciclisti e anche persone con disabilità che utilizzano la carrozzina. Realizzata con uno speciale materiale chiamato “idro drain”, con un'altissima capacità drenante, renderà il percorso più sicuro in caso di piogge o umidità. Il colore dell’asfalto sarà quello della terra, per una maggiore integrazione con l'ambiente circostante e per la sua realizzazione verranno utilizzati principalmente materiali di riciclo.

