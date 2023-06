Lacrime agli occhi davanti al saluto di poliziotte e poliziotti della Municipale di Cagliari che ha guidato da settembre 2021.

Oggi Guido Calzia, comandante della Polizia Locale, ha ricevuto l’applauso dei colleghi: ancora pochi giorni e dal primo di luglio sarà a Roma comandare il decimo gruppo di Ostia. Non solo: sarà presidente della commissione per il concorso d’assunzione di 800 agenti nella Polizia Locale della capitale. E in vista ci sarà anche un incarico in vista del Giubileo 2025.

«Grazie a tutti. Spero di aver dato qualcosa, perché io ho ricevuto tanto. Lascio il cuore qui», ha detto Calzia nel cortile del comando della Municipale di Cagliari. «Mi sono sentito uno di voi».

Dopo aver ricevuto una targa, c’è stato il saluto anche con il sindaco Paolo Truzzu e con il presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Edoardo Tocco. «Ho trovato al mio arrivo una città bella e con poche problematiche. Spero con il mio lavoro di aver dato qualcosa in più in termini di sicurezza e legalità».

Tra i settori in cui ha maggiormente agito quello della malamovida, delle occupazioni abusive di locali e case comunali ma anche del suolo pubblico, fino ad arrivare alla battaglia per rimuovere le discariche in via San Paolo.

Ai cagliaritani un messaggio: «Non abbiate paura di trasformare la vostra città in una perla agli occhi di italiani e turisti stranieri perché ne ha tutte le possibilità».

Infine un pensiero al piccolo Daniele, morto nel tragico incidente di via Cadello investito da uno scooter: «Uno choc impossibile da dimenticare».

Ora si apre il totonomi per il dopo Calzia. Il sindaco firmerà il nuovo incarico entro venerdì.

La video-intervista:

