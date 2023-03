Corde e paletti attorno alle dune che si sono formate negli ultimi venti anni, dopo il ripascimento del 2002, per evitare il calpestio e la dispersione della sabbia. Nuovi e limitati ingressi alla spiaggia, un sistema sperimentale di “sarchiatura” sulle dune per preservare la sabbia durante i fenomeni di alta marea (il primo in Italia).

Il Poetto di Cagliari perde ogni anno un metro di sabbia (inghiottita dal mare) e il Comune interviene con un piano di prevenzione a tutela dell’arenile. Questa mattina la commissione Ambiente, insieme al sindaco Paolo Truzzu e all’assessore Alessandro Guarracino, hanno fatto un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

«Dobbiamo fare di tutto per tutelare una risorsa preziosa che è nel cuore dei cagliaritani», ha detto Truzzu. «Vediamo come va questo progetto ma insieme a un maggiore rispetto di tutti del Poetto, confidiamo in un buon risultato».

