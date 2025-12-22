Non è una metafora, non è una provocazione artistica, non è nemmeno una protesta.

È un uomo che urina sulle statue di Costantino Nivola, sotto il Consiglio regionale in via Roma a Cagliari.

La fotografia ferma l’istante esatto in cui l’inciviltà diventa un gesto pubblico, quasi normale e distratto.

Succede in pieno centro, davanti a uno dei luoghi simbolo della politica sarda.

Le opere di Nivola — artista di respiro internazionale, tra i pochi sardi capaci di portare la propria terra nel linguaggio dell’arte moderna — diventano un orinatoio improvvisato.

E così la scena fotografata, diventa notizia. E all’improvviso non è più solo una bravata, né soltanto un atto osceno: è uno specchio scomodo di come trattiamo ciò che dovrebbe rappresentarci. L’arte pubblica ridotta a sfondo urbano, invisibile come un muro qualunque.

Fino a quando sono intervenute le guardie giurate del palazzo dell’assemblea legislativa della Sardegna che hanno costretto l’incivile a ripulire tutto.

