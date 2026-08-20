Una spiaggia al posto del vecchio canale dei pescatori. Con un ponte ciclopedonale e un ristorante nuovo di zecca. E poi un’area sportiva nella zona dell’ex “Arena Grandi eventi” e parcheggi. Cambia volto il lungomare cittadino con il via libera degli uffici comunali al progetto del II e del III lotto del parco degli Anelli di Sant’Elia (investimento da 11 milioni di euro). L’opera, finanziata nell’ambito del Piano sviluppo e coesione della Città Metropolitana di Cagliari, mira a recuperare un’area degradata e ai margini della città, ma di grandi potenzialità, compresa tra il mare e le vie Utzeri e Vespucci. Il tutto nell’ambito di un progetto più ampio redatto dall’ufficio Verde Pubblico con la consulenza paesaggistica dell’architetto portoghese Joao Nunes.

Il fiore all’occhiello del piano è legato alla riqualificazione del canale “La Palma”. L’area, oggi adibita a rimessaggio delle barche dei pescatori e e fortemente degradata, diventerà una vera e propria piazza alberata. Mentre il tratto di canale a contatto col mare sarà riconvertito in una "spiaggia urbana", con solarium in legno, prato in erba, sabbia e docce all’aperto. Sarà buttato giù l'attuale ponte carrabile e l'oleodotto militare sarà deviato e interrato. Al loro posto una nuova passerella ciclopedonale di 4 metri di larghezza.

La sede della coop dei pescatori sarà trasferita presso l'ingresso del parco all’altezza della rotonda tra via Utzeri e via Schiavazzi, con accesso diretto da via Navigatori. E su un'area di circa 3 mila e 500 metri quadrati nascerà una struttura polifunzionale con ristorante, ampie vetrate affacciate sul verde, superfici ombreggiate da pergolati in acciaio e legno e dehors esterni per attività all'aperto.

Il piano prevede inoltre il recupero della superficie in cemento dell’ex Arena Grandi Eventi, che diventerà una zona sportiva dotata di campi da basket, calcetto, bocce, skate park, pista di atletica e di pattinaggio, completata da spogliatoi e aree verdi. L'intero parco sarà attraversato da una spina principale ciclopedonale larga 4 metri, in diretta continuità con il primo lotto già realizzato e con il nuovo ponte ciclopedonale di San Bartolomeo, completando la ricucitura tra il tessuto urbano di Sant'Elia e il mare.

I tecnici hanno rilevato alcune criticità di carattere tecnico ed economico, ma l’opera è stata comunque ritenuta realizzabile. Su Facebook l’assessora al Verde pubblico Luisa Giua Marassi ha definito i lavori per il secondo lotto del Parco degli Anelli «un intervento che restituirà alla cittadinanza un’area di 15 ettari (compreso il primo lotto già realizzato) ricca di verde e spazi dedicati alla socialità. Al momento si sta svolgendo la fase preliminare della bonifica bellica e prevediamo di terminare i lavori nel 2029».

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