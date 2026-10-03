Addio a Gianni Campus. Morto a 83 anni l’architetto, ex assessore all’Urbanistica del Comune di Cagliari. Nato a Bitti il 15 settembre 1943, Giovanni Maria Campus ha esercitato la professione di architetto a Cagliari e per molti anni ha svolto attività di ricerca e di insegnamento presso l'Università del capoluogo. Fu ricercatore confermato della Facoltà di Ingegneria e docente di Composizione architettonica. Entrò nella giunta comunale di Cagliari nel 2004, durante l'amministrazione del sindaco Emilio Floris, con delega all'Urbanistica, confermato nella seconda consiliatura di Floris, rimase in carica fino al 2011.

Nel 2006 fece parte della giuria del concorso internazionale per il progetto del Museo dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea del Mediterraneo di Cagliari, il Betile, come rappresentante del Comune di Cagliari. Ma il museo firmato dall’archistar Zaha Hadid non vide mai la luce.

Terminata l'esperienza nella Giunta cagliaritana, nel 2011 fu chiamato a ricoprire l'incarico di assessore tecnico all'Urbanistica nel Comune di Iglesias. La sua figura si colloca in una stagione importante della trasformazione urbanistica di Cagliari e della Sardegna. Tra le attività documentate figura il lavoro svolto per tanti piani urbanistici comunali dell’Isola, come Arzachena, La Maddalena, Sant'Antioco, Cardedu, Selargius e Maracalagonis.

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