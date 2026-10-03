Dopo oltre sessant’anni di attività, la Libreria Camboni di via Redipuglia chiude i battenti. Aperta nel 1962, è stata per generazioni un punto di riferimento per il quartiere di San Michele, accompagnando nel tempo lettori, famiglie, studenti e insegnanti.

La chiusura è avvenuta lo scorso luglio, quasi in punta di piedi, ma è proprio in queste settimane che la sua assenza si è fatta notare, con la ripresa delle lezioni e la corsa delle famiglie all’acquisto dei libri di testo. La Libreria Camboni non era soltanto un'attività commerciale. Per oltre sessant'anni ha rappresentato un presidio culturale per il rione, attraversando generazioni e cambiamenti profondi nelle abitudini dei lettori. Oggi quella saracinesca abbassata racconta anche un cambiamento più ampio: la progressiva scomparsa delle librerie di quartiere.

«Vogliamo ringraziare tutti voi: clienti, studenti, famiglie, insegnanti e lettori che ci avete accompagnato in questo lungo percorso con affetto e fiducia». È il messaggio con cui la libreria ha salutato la propria clientela dopo una storia durata più di sessant'anni.

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