Cagliari, San Michele perde il suo storico presidio culturale: chiude dopo 64 anni la libreria CamboniAperta nel 1962 in via Redipuglia, è stata il punto di riferimento per generazioni di studenti e famiglie. L'assenza si fa sentire con la riapertura delle scuole: «Grazie a tutti per l'affetto e la fiducia»
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Dopo oltre sessant’anni di attività, la Libreria Camboni di via Redipuglia chiude i battenti. Aperta nel 1962, è stata per generazioni un punto di riferimento per il quartiere di San Michele, accompagnando nel tempo lettori, famiglie, studenti e insegnanti.
La chiusura è avvenuta lo scorso luglio, quasi in punta di piedi, ma è proprio in queste settimane che la sua assenza si è fatta notare, con la ripresa delle lezioni e la corsa delle famiglie all’acquisto dei libri di testo. La Libreria Camboni non era soltanto un'attività commerciale. Per oltre sessant'anni ha rappresentato un presidio culturale per il rione, attraversando generazioni e cambiamenti profondi nelle abitudini dei lettori. Oggi quella saracinesca abbassata racconta anche un cambiamento più ampio: la progressiva scomparsa delle librerie di quartiere.
«Vogliamo ringraziare tutti voi: clienti, studenti, famiglie, insegnanti e lettori che ci avete accompagnato in questo lungo percorso con affetto e fiducia». È il messaggio con cui la libreria ha salutato la propria clientela dopo una storia durata più di sessant'anni.