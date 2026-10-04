Cagliari, continua la moria di alberi nel “bosco di Boeri” in via RomaIl botanico Bacchetta: «E la gente continua a preferire passeggiare sotto i portici maleodoranti: complimenti a chi ha realizzato i lavori»
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«Prosegue la moria di alberi in via Roma», a Cagliari: è una constatazione amara quella di Gianluigi Bacchetta dopo una passeggiata tra le piante che dovrebbero comporre il bosco a ridosso del porto pensato dall’architetto Stefano Boeri.
La sua è un’analisi qualificata. Bacchetta non è un passante qualunque: è professore di Botanica sistematica all’Università di Cagliari, ex direttore dell’orto botanico, nonché responsabile scientifico del Centro conservazione della Biodiversità e della Banca del Germoplasma della Sardegna. Vanta oltre 700 pubblicazioni e un ruolo di rilievo nel panorama scientifico internazionale.
«Dopo la recente sostituzione di una quindicina di alberi, morti subito dopo la fine dei lavori, continuano a tirare le cuoia le palme delle Canarie e gli alberi di Giuda», scrive sui social il professore.
Nonostante le temperature miti e la piacevole brezza, spiega, «tutti preferiscono passeggiare sotto i portici maleodoranti di Via Roma, piuttosto che lungo il "Bosco di Boeri"».
La conclusione della riflessione? «Complimenti al progettista e alla ditta che ha realizzato i lavori».
(Unioneonline/E.Fr.)