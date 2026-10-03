Uno picchia la moglie, l’altro viola il divieto di avvicinamento: due arresti nel CagliaritanoI due uomini, protagonisti di due distinti episodi avvenuti nel giro di poche ore, sono stati bloccati dai militari e condotti in caserma
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Maltrattamenti e violenze in famiglia, due arresti dei carabinieri nel giro di poche ore.
In manette un 66enne della provincia di Cagliari che ha picchiato la moglie al culmine di una lite: la donna, all’arrivo dei militari della Compagnia di Quartu, riportava le evidenti ferite.
Poco prima i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari, insieme ai colleghi della Stazione di Stampace, hanno arrestato in flagranza anche un uomo di 47 anni, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, per aver violato le prescrizioni imposte dalle misure cautelari a cui era sottoposto.
Anche in questo caso vittima la moglie che ha chiamato i Carabinieri: l’uomo è stato sorpreso all'interno della proprietà in palese violazione delle misure di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, entrambe disposte a suo carico per precedenti episodi di maltrattamenti.
I due uomini stati bloccati dai militari e condotti in caserma.
(Unioneonline)