Maltrattamenti e violenze in famiglia, due arresti dei carabinieri nel giro di poche ore.

In manette un 66enne della provincia di Cagliari che ha picchiato la moglie al culmine di una lite: la donna, all’arrivo dei militari della Compagnia di Quartu, riportava le evidenti ferite.

Poco prima i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari, insieme ai colleghi della Stazione di Stampace, hanno arrestato in flagranza anche un uomo di 47 anni, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, per aver violato le prescrizioni imposte dalle misure cautelari a cui era sottoposto.

Anche in questo caso vittima la moglie che ha chiamato i Carabinieri: l’uomo è stato sorpreso all'interno della proprietà in palese violazione delle misure di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, entrambe disposte a suo carico per precedenti episodi di maltrattamenti.

I due uomini stati bloccati dai militari e condotti in caserma.

(Unioneonline)

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