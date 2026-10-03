C’è la graduatoria, al Brotzu arrivano 121 nuovi infermieriConcorso concluso in tempi rapidi. Il Dg Marcias: «Ora possiamo intervenire sugli organici e fornire risorse ai reparti»
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La graduatoria c’è, per 121 infermieri si apre la possibilità di entrare in servizio al Brotzu: l’Arnas ha già richiesto ad Ares i nominativi degli idonei e si prepara ad avviare le chiamate. I nuovi infermieri saranno destinati ai diversi reparti e servizi andando a integrare gli organici e a sostenere l’attività assistenziale quotidiana.
Il dato che accompagna le assunzioni è anche quello sui tempi: il concorso si è concluso in 30 giorni, dalla procedura alla pubblicazione della graduatoria. Un iter rapido.
«Concluso il concorso possiamo procedere ora con l’assunzione di 121 infermieri», commenta Maurizio Marcias, direttore generale dell’Arnas, «l’arrivo di nuovo personale ci permette di intervenire sugli organici e di dare nuove risorse ai reparti e ai servizi dell’azienda».
Per gli idonei inseriti nella graduatoria, il prossimo passaggio sarà quindi la chiamata per iniziare a lavorare: le assunzioni saranno avviate nei prossimi giorni, secondo le procedure previste dalla graduatoria.