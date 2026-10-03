Stavano passeggiando, liberi dal servizio, nella zona di via del Cammino Nuovo, a Cagliari, quando hanno visto un giovane che stava rischiando di cadere dalla zona dell'ascensore di Santa Chiara: sarebbe precipitato di sotto, in un'area affollata di ragazzi (era quasi mezzanotte) con conseguenze potenzialmente gravissime anche per altre persone. Due ufficiali della Guardia di Finanza non ci hanno pensato un istante: sono riusciti ad afferrare il giovane, prima che potesse finire di sotto.

Un gesto di grande coraggio e prontezza che ha evitato una tragedia, in una zona affollata perché ritrovo della movida. Sono stati momenti molto concitati e in tanti hanno osservato la scena, capendo solo dopo cosa stesse per accadere. Sul posto sono poi arrivate le pattuglie dei Baschi Verdi e della Polizia, oltre al personale del 118 per assicurarsi delle condizioni del ragazzo e dei due finanzieri.

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