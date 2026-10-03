Un 60enne arrestato dalla Polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’indagine dei Falchi della Squadra Mobile ha preso avvio da alcuni servizi di osservazione vicino a un circolo privato nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari. Durante gli appostamenti, gli agenti hanno notato l’uomo che arrivava a bordo di un’auto nera e veniva frequentemente avvicinato da diverse persone.

Nel corso di perquisizioni nell’auto e in casa del 60enne sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 25 grammi di cocaina, oltre a sostanza da taglio e materiale utile per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

Al termine degli accertamenti, il 60enne è stato arrestato ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

(Unioneonline)

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