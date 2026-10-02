Allarme nella tarda serata di oggi per un incendio divampato all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Podgora, nel quartiere di San Michele a Cagliari. 

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La zona poco dopo è stata illuminata dai lampeggianti delle auto della polizie e delle ambulanze del 118 accorse sul posto con le squadre dei vigili del fuoco partite dal comando di viale Marconi, che hanno disposto l’evacuazione dell’intero edificio. 

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Durante l’intervento via Bosco Cappuccio, strada che collega piazza San Michele con viale Monastir, è stata chiusa al traffico.  

Il rogo è stato domato in breve tempo: si registra qualche lieve intossicazione ma per fortuna non ci sono referti di feriti in modo importante. 

A seguito di un primo sopralluogo è emerso che l’incendio possa essere partito a causa di un cortocircuito. 

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