Allarme nella tarda serata di oggi per un incendio divampato all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Podgora, nel quartiere di San Michele a Cagliari.

La zona poco dopo è stata illuminata dai lampeggianti delle auto della polizie e delle ambulanze del 118 accorse sul posto con le squadre dei vigili del fuoco partite dal comando di viale Marconi, che hanno disposto l’evacuazione dell’intero edificio.

Durante l’intervento via Bosco Cappuccio, strada che collega piazza San Michele con viale Monastir, è stata chiusa al traffico.

Il rogo è stato domato in breve tempo: si registra qualche lieve intossicazione ma per fortuna non ci sono referti di feriti in modo importante.

A seguito di un primo sopralluogo è emerso che l’incendio possa essere partito a causa di un cortocircuito.

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