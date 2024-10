Più piazze e più giorni: torna il Capodanno diffuso a Cagliari e la festa di fine anno si fa in quattro.

Niente superstar ma sarà una festa diffusa con palchi in quattro piazze (Yenne/Largo, San Giacomo, Garibaldi, bastione Santa croce). Via Roma ancora off limits per via del cantiere. Il clou sarà in piazza Yenne dove per la festa di San Silvestro il Comune sceglie un artista di livello nazionale o internazionale.

L'assessora alla Cultura, Maria Francesca Chiappe

Ma la festa comincerà già nei gironi precedenti: dal 30 dicembre fino al 1 gennaio sono previsti eventi e spettacoli in tutte le piazze (esclusa piazza Yenne per ragioni di traffico) .

Grande novità di quest’anno, per la prima volta la festa è allargata agli sponsor che potranno migliorare la qualità dell’offerta e il valore economico.

Grande spazio avranno soprattutto gli artisti isolani. Costo: 300mila euro circa (la metà la mette la Regione). La speranza è che Cagliari sia attrattiva per qualche sponsor che già organizza eventi legati alla musica e cresca ulteriormente l’offerta qualitativa del capodanno.

Il Comune si muove anche per il Natale: dall’8 dicembre sono previsti eventi e spettacoli musicali e di animazione in tutte le principali vie commerciali della città. Non solo centro: eventi e spettacoli sono previsti anche a Pirri.

«Sono previste attività lungo le vie commerciali del centro con iniziative di intrattenimento e animazione, soprattutto musicale, in acustico, ha detto l'assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe. «È andato a buon fine anche il bando sulle luminarie, stiamo ultimando gli adempimenti burocratici: le strade sono quelle che erano state indicate nel bando, ma stiamo valutando un ampliamento con integrazioni anche in altre strade della città».

