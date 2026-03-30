È aperto, attivo e aveva anche i tavolini all’esterno. Ma non risulta iscritto ai registri comunali della Tari. Per questo il Bon Bec Cafè ha perso il diritto di mantenere la concessione di suolo pubblico su via Garibaldi, a Cagliari.

Il provvedimento del servizio Attività produttive del Comune sembra non lasciare spazio ad altri scenari: la società Bbc srls: «A seguito di verifiche effettuate dall’ufficio Tributi è risultato che la ditta non risulta tra gli iscritti» dei registri della tassa sui rifiuti.

Questa situazione è «ascrivibile al mancato adempimento obbligatorio concernente la dichiarazione sulla tassa rifiuti, è del tutto ostativa al mantenimento della concessione di suolo rilasciata, posto che dalla mancata dichiarazione Tari», prosegue il documento, «scaturisce una diffusa situazione di illiceità comportante, tra le altre cose, il mancato pagamento della tassa rifiuti. Fatto, questo», è la conclusione, «costituente motivo grave di tipo impeditivo rispetto al mantenimento del provvedimento ampliativo di cui trattasi».

Gli uffici hanno dichiarato la decadenza dalla concessione, che è immediatamente efficace.

(Unioneonline/E.Fr.)

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