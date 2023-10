Era il 27 marzo quando in via Roma, proprio di fronte alla Rinascente, fu posizionato il primo new jersey. L’inizio dei lavori bloccava il traffico in una delle arterie simbolo di Cagliari, riducendo sensibilmente le passeggiate sotto i portici e creando un enorme punto di domanda per le attività della via.

A farne le spese, a sette mesi di distanza, è la Locanda Caddeo, uno dei locali più frequentati del centro (e che conta altre quattro sedi). Da questa settimana, infatti, la sede di via Roma resterà aperta solo dal venerdì sera alla domenica: «Non vogliamo mollare», scrive su Facebook il titolare, Francesco Caddeo, «non l’abbiamo mai fatto e non inizieremo certo ora: ma doversi trovare a fronteggiare situazioni simili è una pugnalata al cuore».

Una decisione obbligata, quella della chiusura per quattro giorni e mezzo, con la Locanda che resterà aperta, di fatto, solo nel weekend: «Avere delle aziende, dare lavoro a decine e decine di persone, costruire un’azienda solida ha già le sue difficoltà e non sono poche», spiega con rammarico, «ma doversi trovare a combattere con fattori esterni come questi, dove non si ha la possibilità di incidere in nessun modo e ci si trova ad essere disarmati e soli diventa davvero difficile».

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata