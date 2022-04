Mentre le condizioni del ventenne cagliaritano, investito in via Newton a Cagliari e ricoverato al Brotzu, sono migliorate, nel pomeriggio si è costituita la giovane alla guida dell'auto pirata: si tratta di una 22enne di Cagliari.

La giovane si è presentata negli uffici della Squadra mobile, facendo anche ritrovare l'auto, una Golf bianca. Gli investigatori svolgeranno tutte le verifiche su quanto riferito dalla ragazza, cercando riscontri e analizzando, con l'aiuto della Scientifica, la vettura. Intanto la ventenne verrà denunciata per fuga e omissione di soccorso.

L'incidente è avvenuto verso l'una davanti a uno dei locali notturni di via Newton frequentati dai giovani. Il ventenne si trovava con degli amici a bordo strada quando è stato investito da un'auto che ha rischiato di travolgere anche altri ragazzi.

La vettura si è allontanata a tutta la velocità. Il 118 ha soccorso il ferito accompagnato al Brotzu con assegnato un codice rosso: è stato poi ricoverato in Chirurgia d'urgenza per diversi traumi in tutto il corpo. I medici gli hanno assegnato 21 giorni di cure.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Cagliari, subito al lavoro per trovare l'auto pirata e il conducente. La svolta nel pomeriggio con la giovane che si è presentata in questura, dagli agenti della Mobile coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, facendo ritrovare l'auto (di proprietà di un'altra persona) parcheggiata a San Michele.

