Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu, dopo essere stato travolto da un'auto pirata mentre attraversava la strada in via Newton a Cagliari.

Da quanto si apprende, il giovane ha riportato un trauma cranico e altre ferite, ma secondo i medici dovrebbe cavarsela in una ventina di giorni.

Gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per rintracciare l'automobilista e saranno anche visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L'incidente è avvenuto nella notte e secondo una prima ricostruzione si trovava con altri amici quando è sopraggiunta un’auto che lo ha investito dall'auto, ma il conducente non si è fermato per soccorrerlo ed è fuggito.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti assieme ai vigili i medici del 118 che hanno soccorso il 20enne e lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso.

(Unioneonline/l.f.)

