Solo due giorni fa l’inaugurazione della nuova area verde nel quartiere cagliaritano di Genneruxi, in via Berna. Ma la novità è durata poco: i cancelli sono infatti chiusi con catena e lucchetto. Per quanto? Non si sa.

Quel che è certo è che dopo il “taglio del nastro”, alla presenza del vice sindaco e assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius e del presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco, il parco oggi risulta "off limits”.

Una sorpresa amara per tutti i cittadini, grandi e piccoli, che avevano in programma di trascorrere un momento di puro relax o divertimento tra le belle jacarande, i giochi per bambini e gli attrezzi sportivi nuovi di zecca.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata