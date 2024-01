Da oggi Cagliari ha una nuova area verde, in via Berna, a Genneruxi. Lo spazio, ora aperto al pubblico dopo i lavori di riqualificazione, conta un’estensione di circa 1200 metri quadri. L'intervento ha visto la realizzazione di due zone: la prima, un giardino recintato di circa 850 metri quadrati, con giochi per bambini, area fitness e area relax dove sono stati piantati nuovi alberi. La seconda invece è uno spazio aperto di circa 350 metri quadri con panchine e nuovi arbusti. Gli interventi sono ricompresi nei lavori di recupero e potenziamento di aree verdi degradate (27 in città), finanziati con fondi PON Metro React-EU.

Per il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu «i nuovi spazi di via Berna mettono a disposizione delle famiglie e di tutti i residenti del popoloso quartiere di Genneruxi delle aree per il gioco dei bambini e per l'attività fisica, con arredi e attrezzi dedicati. Così come accaduto in tanti altri quartieri della città, questo intervento supporta e rafforza gli spazi che l'amministrazione ha recentemente ripristinato o aperto nel quartiere: si pensi alla riqualificazione dell'area giochi di piazza Islanda e all'apertura del giardino di via Bruxelles». L’opera appena conclusa «vede un'ampia area prativa sulla quale sono installati i giochi per bambini, protetti da pavimentazione anti-trauma, mentre nell'area fitness è presente un attrezzo multiuso che poggia su pavimentazione anti-trauma – aggiunge il vice sindaco e assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius –. All'interno del giardino, ora dotato di impianto di irrigazione, sono state posizionate numerose sedute per la sosta e una fontanella e sono state messe a dimora jacarande e albizie, oltre a numerosi esemplari di arbusti. Nella piccola area adiacente di proprietà comunale, sono state posizionate delle sedute e messi a dimora arbusti ed essenze».

Il presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco ha sottolineato che con questo intervento «prosegue il programma di valorizzazione del verde cittadino dell'Amministrazione, per consentire a tutta la popolazione di poter frequentare le aree giochi, le aree fitness e le aree cani. La nuova area aperta oggi al pubblico in via Berna arricchisce ulteriormente l'offerta di spazi ricreativi e sportivi a Genneruxi, sulla scia di altri precedenti interventi».

(Unioneonline/v.f.)

