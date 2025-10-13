Stamattina, mentre studenti e docenti erano regolarmente in aula, ignoti hanno scassinato la guardiola del custode e manomesso i distributori automatici di snack e bevande, presumibilmente per sottrarre il denaro contenuto all’interno.

L’allarme è scattato poco dopo il ritrovamento della guardiola forzata. Sul posto sono immediatamente intervenuti sei agenti della polizia e due operatori della Scientifica, muniti di guanti e borsoni per raccogliere prove ed effettuare i rilievi necessari.

Cagliari, furto alla facoltà di economia

Al momento si cerca di stabilire con precisione l’entità del furto. Non si tratta dell’unico episodio sospetto registrato in zona.

Poco distante, all’Orto Botanico, si sarebbe verificato un tentato furto, anch’esso ora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

