Parte giovedì 15 gennaio 2026 il nuovo Sportello consultivo del Piano Urbanistico Comunale (Puc) – “Conoscere, Osservare, Partecipare”, uno spazio dedicato all’informazione e al confronto con la cittadinanza, promosso dal Comune di Cagliari. Lo sportello sarà ospitato al piano terra della MEM – Mediateca del Mediterraneo, in via Mameli 164, nei locali del Laboratorio di Ecologia Urbana “Enrico Corti”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di partecipazione pubblica legato alla fase di post-adozione del nuovo Puc, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 159 del 25 novembre 2025. L’obiettivo è accompagnare cittadini, associazioni e portatori di interesse nella comprensione del Piano e nelle procedure per la presentazione delle osservazioni.

Lo sportello, realizzato in collaborazione con il Laboratorio di Ecologia Urbana “Enrico Corti”, sarà aperto dalle 10 alle 13 nelle seguenti date: giovedì 15 gennaio, lunedì 26 gennaio, giovedì 29 gennaio, giovedì 5 febbraio.

Durante gli incontri sarà possibile ricevere informazioni sul nuovo strumento urbanistico, chiarire dubbi sulle norme e sulle procedure, ma anche presentare segnalazioni, domande e contributi utili a migliorare il documento adottato.

(Unioneonline/Fr.Me.)

