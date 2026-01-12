Incidente sulla statale 554 direzione Cagliari dopo lo svincolo per la 131. Una lunga coda di auto si è formata fin dalla motorizzazione.

Presenti la polizia stradale, la polizia municipale e i vigili del fuoco.

Bloccata anche la 130 altezza Elmas direzione Cagliari.

Diverse le deviazioni, la viabilità in tilt: una situazione peggiorata dai lavori all’ingresso di Cagliari da viale Monastir per il rifacimento della rotatoria.

E anche all’ingresso di Cagliari dalla 195, altezza centro commerciale, un altro cantiere ha creato lunghe code fino alla 130 all’ingresso di Elmas.

- IN AGGIORNAMENTO -

