Incidente sulla statale 554 in direzione Cagliari: lunghe code e deviazioniDopo lo svincolo per la 131, bloccata anche la 130 altezza Elmas
Incidente sulla statale 554 direzione Cagliari dopo lo svincolo per la 131. Una lunga coda di auto si è formata fin dalla motorizzazione.
Presenti la polizia stradale, la polizia municipale e i vigili del fuoco.
Bloccata anche la 130 altezza Elmas direzione Cagliari.
Diverse le deviazioni, la viabilità in tilt: una situazione peggiorata dai lavori all’ingresso di Cagliari da viale Monastir per il rifacimento della rotatoria.
E anche all’ingresso di Cagliari dalla 195, altezza centro commerciale, un altro cantiere ha creato lunghe code fino alla 130 all’ingresso di Elmas.
- IN AGGIORNAMENTO -