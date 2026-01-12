Lotta al narcotraffico: altri arresti nelle province di Cagliari, Nuoro e SassariOltre cinquanta militari in azione con il supporto dell’11° Nucleo Elicotteri: otto le misure, lo scorso ottobre smantellati due gruppi criminali
Nuovi sviluppi nell'operazione "Termine" che nell'ottobre scorso ha smantellato due gruppi criminali specializzati nel narcotraffico in Sardegna.
Dalle prime ore di oggi i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della Compagnia di Carbonia, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, stanno eseguendo otto provvedimenti emessi a carico di persone gravemente indiziate di reati in materia di stupefacenti.
Gli otto avrebbero collaborato con i componenti dei gruppi criminali smantellati a ottobre.
L’operazione sta interessando il territorio delle province di Cagliari, Nuoro, Sassari e Pisa e vede impegnati oltre 50 Carabinieri dei reparti territorialmente competenti, con il supporto dell’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari.
(Unioneonline/D)