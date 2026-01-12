Nuovi sviluppi nell'operazione "Termine" che nell'ottobre scorso ha smantellato due gruppi criminali specializzati nel narcotraffico in Sardegna.

Dalle prime ore di oggi i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della Compagnia di Carbonia, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, stanno eseguendo otto provvedimenti emessi a carico di persone gravemente indiziate di reati in materia di stupefacenti. 

Gli otto avrebbero collaborato con i componenti dei gruppi criminali smantellati a ottobre.
L’operazione sta interessando il territorio delle province di Cagliari, Nuoro, Sassari e Pisa e vede impegnati oltre 50 Carabinieri dei reparti territorialmente competenti, con il supporto dell’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari.
