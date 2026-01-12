Cagliari, rinasce la scuola dell’infanzia di via LeoDopo anni di attesa e con un investimento di tre milioni di euro ha riaperto le sue porte
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dopo più di 10 anni dalla chiusura, al via oggi una nuova vita per la scuola dell’infanzia di via Pietro Leo. Immersa nel verde del parco di Monte Urpinu, la rinnovata sede dell’Istituto Giovanni Lilliu da oggi ospiterà 3 nuove sezioni, fino a 75 alunni in una struttura «green ma soprattutto sicura per i bambini».
La dirigente Alessandra Cocco: «Continueremo a promuovere il nostro progetto di outdoor education, che abbiamo iniziato post covid, anche nelle altre sedi dell’Istituto, e che accompagna il nostro pensiero pedagogico». A facilitare il compito, una struttura interamente ricostruita – frutto di un investimento di 3milioni di euro, transitati dal Patto della Città metropolitana firmato nel 2016.
Impatto zero, pannelli fotovoltaici e fonoassorbenti, aule giochi, ampi spazi interni, ed entro fine mese anche aree gioco esterne e una cucina propria del plesso.
«Una scuola adeguata alle più avanzate norme di sicurezza e ovviamente dei locali estremamente accoglienti – spiega Giulia Andreozzi, assessora alla pubblica istruzione –. Siamo felicissimi di aver portato a compimento i lavori di rifacimento di un istituto che il quartiere attendeva da anni».
All’inaugurazione presenti oltre a decine di piccoli studenti, anche famiglie, insegnati e il primo cittadino Massimo Zedda.