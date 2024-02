Forse l’asfalto bagnato, forse una disattenzione. Un’auto, con a bordo due giovani (uno di venti, uno di diciannove anni), è finita fuori strada in via San Paolo, a Cagliari.

L’incidente è avvenuto al bivio che divide l’ingresso della 195 dalla strada che porta al centro commerciale I fenicotteri. L’auto aveva imboccato proprio quest’ultima.

I ragazzi, feriti, sono stati portati all’ospedale in codice rosso, ma non sarebbero in gravi condizioni.

