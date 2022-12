L’area San Paolo, a Cagliari, diventerà presto un parco urbano grazie a 7mila nuove piante tra le quali olivastri, ginepri, lentischi, ginestre, mirto, ilatro, rosmarino, tamerici e pini di Aleppo.

Il progetto di forestazione - predisposto da un team multidisciplinare di professionisti che include un tecnico forestale, un agronomo e un biologo - è stato realizzato dalla Città Metropolitana con un contributo di 500mila euro del ministero della Transizione Ecologica, ed è stato illustrato questa mattina dal sindaco Paolo Truzzu e dal consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca.

I lavori (foto Comune di Cagliari)

«L’obiettivo è quello di recuperare un’area oggi fortemente degradata che rappresenta un punto di accesso alla città per trasformarla in un bosco urbano gradevole alla vista e a disposizione di tutti i cittadini, e non più solo degli incivili», ha spiegato il primo cittadino aggiungendo che durante la bonifica sono state raccolte oltre 5 tonnellate di rifiuti.

L’area interessata, di proprietà demaniale (Stato, Regione e Casic), si trova fra la nuova via San Paolo e la Laguna di Santa Gilla, una superficie di 4,7 ettari con una vegetazione naturale fortemente degradata.

Le nuove piante (foto Comune di Cagliari)

I lavori sono cominciati a giugno con una fase preparatoria del terreno, l’abbattimento delle specie aliene e la raccolta dei rifiuti. A inizio dicembre la messa a dimora delle piante, al momento circa 3 mila, che sarà completata a gennaio 2023, insieme all’impianto di irrigazione.

«Sono state scelte piante autoctone a rapido accrescimento per godere dei benefici di questo nuovo spazio verde in tempi relativamente brevi, e nel giro di due anni avremo già arbusti di circa due metri, ma l’area tornerà a disposizione dei cittadini già dal prossimo anno», ha aggiunto Ticca.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata