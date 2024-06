Non era notte alta. Ma quella folla vociante in via Napoli, con la musica tradizionale sarda che rimbombava nelle strade strette, ha fatto infuriare ancora una volta gli abitanti esasperati della Marina, a Cagliari.

«Si balla in mezzo alla strada con applausi e urla», attacca Sandra Orrù, portavoce del comitato degli abitanti del quartiere, che punta il dito contro i locali che hanno organizzato l’iniziativa. «Peccato che non siamo in qualche stazzo, ma in mezzo ai palazzi con le famiglie che cercano di guardare la Tv o far dormire i figli».

Il tema è sempre lo stesso, che non trova soluzione: «Qui ci abitano persone che vanno a lavorare. Ma per chi organizza questi eventi questo non è importante», è l’accusa, «è prioritario usare gli spazi pubblici a scopo privato. E nonostante le decine di segnalazioni, la polizia municipale ha risposto che prima delle 23 non può intervenire».

